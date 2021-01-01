«Какие-то валенки». Кокорина высмеяли за фото в костюме и кроссовках

Нападающий московского «Спартака» Александра Кокорина высмеяли за фотографию, которую футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Кокорин нарядился в строгий костюм и кроссовки. Однако не все фанаты оценили его новый образ.

«Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех», — заметил пользователи Сети.

«Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить», — отметил другой подписчик.

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.