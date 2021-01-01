Артём Дзюба опубликовал новогоднее видео

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram опубликовал новогоднее видео, в котором он поздравляет всех с праздником на фоне наряженной ёлки.

Футболист пожелал всем здоровья.

«Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и в будущее будем смотреть все позитивно, с улыбкой и дружелюбием. Всех вас ещё раз с наступающим Новым годом! Ура-ура-ура! Хорошо отметить!» — сказал Дзюба в своем обращении.

Напомним, «Зенит» ушел на зимние каникулы. Ближайший матч сине-бело-голубые сыграют 20 или 21 февраля в Петербурге против тульского «Арсенала».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит» определился со стартовым составом на игру с бельгийским «Брюгге». Матч пройдет в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.