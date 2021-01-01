В Ленобласти нашли мужчину, бросившего гранату в экскаватор

В Ленобласти нашли мужчину, бросившего гранату в экскаватор
Мужчину нашли уже мертвым. Фото: pixabay

Подозреваемый оказался мертвым, когда его удалось обнаружить.

В Выборгском районе Ленобласти нашли мужчину, обвиняемого в стрельбе по экскаватору. Об этом сегодня, 1 января, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в новогоднюю ночь в поле под поселком Симагино. Там шли работы по переработке грунта, когда на место прибыл неизвестный и заявил, что будет стрелять. Он выполнил свое обещание, а затем бросил к экскаватор гранату. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Его удалось найти, но подозреваемый был уже мертв. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе спасатели вырезают водителя из фургона, угодившего в световую опору. По всей видимости, водитель грузовика не справился с управлением.

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