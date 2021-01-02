Из Петербурга вывезли более 150 кубометров мусора после новогодней ночи

Дорожные предприятия Северной столицы собрали с улиц города 167 кубометров мусора после главного праздника зимы.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. В центре города собрали около 20 кубометров различного мусора. В основном, убирать город приходилось от петард и бутылок.

Как сообщили в комитете по благоустройству города, в новогоднюю ночь задействовали 722 единицы техники и 340 сотрудников ручной уборки. В центре города в дополнение к основным силам также добавили еще 147 дворников и 57 спецмашины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня на улица Петербурга почти нет пробок.