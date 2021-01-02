На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

У россиян с 1 января появилась возможность получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий сервис заработал на сайте госуслуг.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о запуске нового функционала в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов.

Вакцинированный пациент может удаленно получить прививочный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса в личном кабинете на сайте госуслуг, заявил министр.

Напомним, массовая вакцинация населения от ковида началась в России в начале декабря. В настоящее время россиян прививают препаратом «Спутник V», созданным в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ.

В первую очередь начали вакцинировать людей из основных групп риска: медиков, учителей, соцработников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет.