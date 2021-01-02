В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица

В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
В городе снова пойдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

Температура опустится ниже ноля.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 января, пойдет мокрый снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что столбик термометра опустится до минус одного градуса, днем воздух прогреется до плюс одного градуса. Ветер, гуляющий по городу, разгонится до трех метров в секунду. Такая погода может стать причиной гололедицы, о чем стоит помнить автомобилистам. Все водители должны тщательно соблюдать скоростной режим, чтобы избежать несчастных случаев на дорогах. Пешеходы тоже должны быть начеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что снег в Петербурге убирают более 8 тысяч дворников. Чистоту пешеходных маршрутов в садах и парках поддерживают 200 работников ручного труда и 45 уборочных машин

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололедица погода снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный проиндексировал меры соцподдержки на 3,4%
В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
Муж Хилькевич случайно сломал ей нос в новогоднюю ночь
На Красносельском заметили полыхающий дом
Украина отказывается регистрировать российскую вакцину от коронавируса
Норвежская компания не хочет сертифицировать «Северный поток – 2»
Пожилым людям порекомендовали не ходить в храмы на Рождество
Ученые сравнили коронавирус с эпидемией испанки