Смольный проиндексировал меры соцподдержки на 3,4%

Смольный проиндексировал соцвыплаты с начала 2021 года. Фото: Администрация Петербурга

Смольный проиндексировал соцвыплаты с начала 2021 года. Фото: Администрация Петербурга

В 2021 году на социальную поддержку россиян выделили почти 80 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге проиндексировали меры социальной поддержки на 3,4%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Известно, что на соцподдержку россиян в 2021 году власти выделили почти 80 миллиардов рублей. В Северной столице на выплаты могут рассчитывать более двух миллионов человек. Региональный материнский капитал теперь составит около 166 тысяч рублей. На содержание одного ребенка будут выдавать 33,4 тысячи рублей, на второго- 44,5 тысяч, на третьего – 55,7 тысяч рублей.

Известно, что увеличен размер выплат для пенсионеров, ежемесячных пособий на ребенка, компенсация при рождении детей и прочих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга поддержат местный турбизнес льготными микрозаймами. Минимальная сумма займа — 50 тысяч рублей, максимальная — 5 млн. Процентная ставка составляет 0% годовых на 1 – 12 месяцев.