Бывший концертный директор Лободы рассказал о ее скверном характере

Бывший концертный директор Лободы рассказал о ее скверном характере
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Он заявил, что с артисткой непросто работать и он не удивляется, когда слышит о скандалах с участием певицы.

Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын рассказал о своем опыте работы с певицей. Он отметил, что у звезды непростой характер. Об этом пишет «Собеседник».

Пшеницын перестал сотрудничать с Лободой из-за звездной болезни. В результате певица отказалась выступать на запланированным ими концертах, и экс-директор понес финансовые потери в 200 тысяч долларов. Пшеницын подчеркнул, что не удивился, когда услышал о скандале на «Золотом граммофоне» из-за декораций. Он убежден, что это как раз в стиле Лободы.

Сама Лобода уверяет, что не скандалила, и организаторы просто отказались идти к ней на встречу. В итоге певица покинула съемочную площадку.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте «Золотой граммофон» из-за ванны. Она отметила, что певица Мари Краймберри во время своего номера тоже планировала использовать ванну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший участник шоу «Дом-2» назвал Лободу «колхозной».

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Бывший концертный директор Лободы рассказал о ее скверном характере
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