Бузова получила в подарок браслет стоимостью квартиры

Возлюбленный певицы не перестает радоваться ее дорогими подарками.

Блогер Давид Манукян сделал дорогой подарок певице Ольге Бузовой на Новый год. Он преподнес ей браслет стоимостью квартиры – украшение обошлось ему в 4,3 миллиона рублей.

Снимком с обновкой артистка поделилась в Instagram-аккаунте. На запястье певицы красуется браслет от ювелирного бренда Cartier. Он представляет из себя загнутый гвоздь, украшенный бриллиантами.

Известно, что сейчас Бузова и Манукян отдызают на берегу Индийского океана. К их приезду готовились и встречали звезд с музыкой и цветами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клип Бузовой с Шнуровым вызвал негодование у подписчиков. На данный момент видео набрало более миллиона просмотров. Некоторые отметили, что никогда не стали бы пересматривать клип во второй раз, а также подчеркнули, что им не нравится голос Бузовой.