Траты россиян в Новый год показали рекордный результат

Россияне отметили Новый год с размахом. Жители страны совершили 94 млн операций на сумму 70 млрд рублей через эквайринг Сбербанка.

Как сообщает РБК, данные траты превысили прошлогодние на 20%. Подсчеты велись экспертами с 31 декабря до 9:00 1 января. Отмечается, что количество операций взлетело на 24%, а число покупок через интернет на 45% по сравнению с прошлым годом.

Кроме этого, россияне заказывали в новогоднюю ночь доставку еды. Было совершено более 500 тыс. заказов, что на 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

Также жители страны открыли в праздник почти 80 тыс. вкладов и счетов. Общая сумма составила 24 млрд рублей.

В итоге, с 31 декабря и до утра 1 января россияне совершили более 23 млн денежных переводов и 15 млн платежей.

Напоминаем, ранее gzeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы чаще всего искали на AliExpress в 2020 году наушники и нижнее белье.