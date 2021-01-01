Петербуржцы чаще всего искали на AliExpress в 2020 году наушники и нижнее белье

Сервис доставки товаров AliExpress составил топ-5 поисковых запросов петербуржцев в 2020 году. Жители Северной столицы чащи всего искали наушники.
Согласно данным аналитического центра AliExpress, поисковые интересы пользователей из Санкт-Петербурга отличаются от общероссийского тренда. Наибольшим спросом пользовались наушники. В основном пользователи смотрели беспроводную гарнитуру.
Вторую строчку занял поисковой запрос по слову «серьги». Жители Северной столицы искали или покупали чаще всего серьги-гвоздики, клипсы с кистями и каффы из гипоаллергенных материалов. Наиболее популярные материалы — жемчуг, акрил, металл, нержавеющая сталь и серебро 975 пробы.
Тройку замкнуло слово «смартфон». Гаджет пользователи выбирали по ценовому сегменту. Чаще всего петербуржцы интересовались телефонами от 16 до 22 тыс. стоимостью. Самый популярный бренд – Xiaomi.
Также в топ-5 попали товары из категории «пульсоксиметры» и «нижнее белье». Кроме этого, отдельно популярным запросом у петербуржцев стало слово «Наруто».
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