За сутки коронавирус выявили у 3 738 петербуржцев

За минувшие сутки в Петербурге выявили 3 738 инфицированных коронавирусом. Город занимает второе место в рейтинге регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, первое место в указанном рейтинге заняла Москва — 3 851 новый инфицированный. На третьем месте оказалась Московская область, где за указанный период коронавирус выявили у 1 539 человек. В Ленобласти болезнь подхватили еще 220 жителей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса.