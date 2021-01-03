Российских водителей предупредили о новых правилах техосмотра в 2021 году

В России с 1 марта начнут действовать новые правила техосмотра. Они направлены на то, чтобы избавиться от «серых» схем получения диагностической карты.

Теперь автомобили будут фотофиксировать на въезде и выезде из автосервиса. Кроме этого, регистрация координат станет обязательной. Также изменится и порядок оформления диагностических карт, – делать их будут только в электронном виде. Об этом сообщает ToDay News Ufа.

Новые правила будут распространяться и на операторов. За выдачу диагностической карты без проверки автомобиля штраф. Сумма взыскания составит от 5 до 300 тыс. рублей.

Не проходить техосмотр смогут владельцы автомобилей младше четырех лет. А вот тем, кто пользуется средством от 4 до 10 лет придется проходить мероприятия два раза в год. Подобные осмотры понадобятся владельцам грузовых автомобилей до 3,5 тонн, полуприцепам и прицепам, учебным авто, мотоциклистам и новым такси.

В случае не прохождения техосмотра, – штраф 2 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автолюбителей предупредили о новой причине лишения водительских прав.