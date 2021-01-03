Лазарев и Топалов решили записать совместный трек к 20-летию Smash

Сергей Лазарев и Влад Топалов намекнули на воссоединение поп-группы Smash. Экс-участники решили записать совместный трек.

В настоящее время оба артиста находятся на отдыхе на Бали. Совместное видео они выложили в сторис у Сергея в Instagram.

В 2021 году группе исполняется 20 лет. Отметить юбилей певцы намерены особенным образом. Один из вариантов — запись новой песни. Такую идею поддержали 96% его подписчиков. Против проголосовали 4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение. Артист отметил, что расходы во время пандемии коронавируса значительно выросли, а доходы сократились в десять раз.