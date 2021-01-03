Актер Сергей Жигунов вылечился от коронавируса

Актер Сергей Жигунов вылечился от коронавируса
Сергей Жигунов. Фото: instagram

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов вылечился от коронавируса. Его вписали из госпиталя в Ялте, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Об этом стало известно сегодня. 3 января. Артист провел в больнице 3 недели, теперь продолжит восстановление амбулаторно.

«Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода», — написал Жигунов в Instagram.

Актер Сергей Жигунов известен по ролям в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Сергея Жигунова с коронавирусом.

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