Актер Сергей Жигунов вылечился от коронавируса

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов вылечился от коронавируса. Его вписали из госпиталя в Ялте, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Об этом стало известно сегодня. 3 января. Артист провел в больнице 3 недели, теперь продолжит восстановление амбулаторно.

«Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода», — написал Жигунов в Instagram.

Актер Сергей Жигунов известен по ролям в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Сергея Жигунова с коронавирусом.