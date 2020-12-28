Актер Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

Актер Сергей Жигунов заразился коронавирусом и попал в больницу.

Об этом он сообщили на своей странице в Instagram. Он отметил, что его ждет самый необычный Новый год.

«Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», — написал актер.

Актер Сергей Жигунов известен по ролям в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Жигунов второй раз развелся со своей первой супругой, Верой Новиковой. Актеры начали встречаться еще в 1985 году, однако в 2007 пара распалась. По неподтвержденной информации, причиной расставания стали романтические отношения Жигунова с актрисой Анастасией Заворотнюк.