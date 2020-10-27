Сергей Жигунов во второй раз развелся со своей женой

Актер Сергей Жигунов, известный по ролям в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня», второй раз развелся со своей первой супругой, Верой Новиковой.

Актеры начали встречаться еще в 1985 году, однако в 2007 пара распалась. По неподтвержденной информации, причиной расставания стали романтические отношения Жигунова с актрисой Анастасией Заворотнюк, партнёршей по «Моей прекрасной няне».

Спустя два года, между тем, Жигунов и Новикова не только восстановили союз, но и вновь заключили официальный брак. В понедельник, 26 октября, 57-летний Сергей опубликовал в своем Instagram снимок свидетельства о разводе с Новиковой, лаконично подписав снимок: «Пусть полежит здесь». Причины развода в этот раз остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов впервые высказался о причинах развода с Кристиной Асмус.