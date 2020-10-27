Сергей Жигунов во второй раз развелся со своей женой

Сергей Жигунов во второй раз развелся со своей женой
Фото: Instagram @zhigunov_sergey

Актер Сергей Жигунов, известный по ролям в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня», второй раз развелся со своей первой супругой, Верой Новиковой.

Актеры начали встречаться еще в 1985 году, однако в 2007 пара распалась. По неподтвержденной информации, причиной расставания стали романтические отношения Жигунова с актрисой Анастасией Заворотнюк, партнёршей по «Моей прекрасной няне».

Спустя два года, между тем, Жигунов и Новикова не только восстановили союз, но и вновь заключили официальный брак. В понедельник, 26 октября, 57-летний Сергей опубликовал в своем Instagram снимок свидетельства о разводе с Новиковой, лаконично подписав снимок: «Пусть полежит здесь». Причины развода в этот раз остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов впервые высказался о причинах развода с Кристиной Асмус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм развод сергей жигунов шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скульптуры Летнего сада «укутали» к зиме — фоторепортаж ...
Жительница Колпино держала в своей квартире 26 собак — их перевезут в приют
Четыре проекта Setl Group претендуют на победу в международном ...
Сергей Жигунов во второй раз развелся со своей женой
Стало известно, как будет выглядеть Заяц из «Ну, погоди!»
Министр здравоохранения Ростовской области покинула свою должность
Петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику
ДТП с двумя грузовиками полностью перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную