Грядущей ночью убирать дороги Петербурга будут 800 единиц спецтехники

Дежурная служба Комитета работает круглосуточно независимо от выходных дней и принимает обращения от горожан, связанные с уборкой города, по телефону: (812) 314-60-13. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Дежурная служба Комитета работает круглосуточно независимо от выходных дней и принимает обращения от горожан, связанные с уборкой города, по телефону: (812) 314-60-13. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ночь на понедельник, 4 января, в Северной столице ожидается похолодание и небольшие осадки в виде снега. В Комитете по благоустройству отмечают, что полностью готовы к ухудшению погодных условий.

Предстоящей ночью на дорогах Петербурга будут работать 772 машины спецтехники, а также 372 дворника, которые обеспечат безопасное и беспрепятственное движение как транспорта, так и пешеходов. Работники дорожных служб также будут следить за образованием наледи, предотвращая скользкость.

В дневное время 3 января на линии работали около 800 единиц техники и свыше 1000 специалистов ручного труда, а также 287 человек и 70 машин техники в садах, скверах и парках города. Тем не менее, водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах, чтобы избежать ДТП в условиях неблагоприятной погоды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на борьбу со снегом отправились более 2 тысяч дворников.