В первые дни 2021 года от жителей Петербурга поступило около 500 обращений по вопросам коммунальных услуг

При этом чаще всего за помощью к дежурным работникам сферы ЖКХ обращались жители трех центральных районов города – Василеостровского, Петроградского и Центрального. А жители Курортного района в эти дни ни разу не звонили на горячие линии жилищных служб. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

При этом чаще всего за помощью к дежурным работникам сферы ЖКХ обращались жители трех центральных районов города – Василеостровского, Петроградского и Центрального. А жители Курортного района в эти дни ни разу не звонили на горячие линии жилищных служб. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Порядка 500 обращений поступило за три дня нового года дежурным жилищно-коммунальным службам Петербурга от жителей Северной столицы.

О своей работе в период с 31 декабря по 3 января вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко отчитались Жилищный комитет, а также Комитет по благоустройству. В частности, 9 человек обратились в Жилищный комитет, поскольку были обеспокоены качеством центрального отопления, перебоями с электричеством и уборкой дворов. Три заявки все еще в работе, остальные успешно решены.

Жилищные агентства районных администраций за три дня получили 473 обращения, из которых 148 касались вопросов центрального отопления, а 116 — сбоев в электроснабжении. Кроме того, 39 и 23 раза в жилищно-коммунальные службы обратились из-за проблем с холодной и горячей водой соответственно. Менее всего петербуржцы недовольны уборкой города — на содержание подъездов и дворов пожаловались всего 49 раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грядущей ночью на дороги Петербурга выйдут 800 машин спецтехники и более 300 дворников, чтобы очищать улицы от снега и наледи.