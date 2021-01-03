В 2020 году Tesla поставила клиентам рекордные 500 тысяч электрокаров

В 2020 году Tesla поставила клиентам рекордные 500 тысяч электрокаров
Илон Маск основал компанию Tesla в 2003 году. Фото: pixabay

По итогам минувшего года Tesla, компания-производитель электромобилей, основанная Илоном Маском, продала 499 550 машин, не дотянув до обещанных бизнесменом 500 тысяч лишь 450 единиц.

При этом в целом за год Tesla выпустила 509 737 электрокаров, о чем свидетельствуют данные официального сайта компании. Наиболее популярными стали самые бюджетные версии элекромобилей — Model 3 и Model Y, которые приобрели более 442,5 тысяч покупателей. Люксовые Model S и Model X купили свыше 57 тысяч раз.

Отметим, что доходы Tesla по состоянию на третий квартал 2020 года также значительно увеличились, заметно превысив ожидания экспертов. Выручка компании за этот период составила 8,77 млрд долларов, а чистая прибыль — 331 млн долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас специалисты Tesla работают над снижением стоимости своих электрокаров.

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