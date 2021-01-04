На Народной двое неизвестных устроили стрельбу из автомата

На Народной двое неизвестных устроили стрельбу из автомата
Инцидент произошел 1 января. Фото: Pixabay

На Новый год в Невском районе Петербурга двое неизвестных из автомата устроили стрельбу.

Инцидент произошел 1 января в 00:06 у дома 13 по Народной улице. Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались неработающие мужчина.

По предварительным данным, они произвели несколько выстрелов в воздух из предмета похожего на автомат. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой. Причиной этого стал пинок по машине.

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