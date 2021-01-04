Смольный: в Петербурге не выявлено тяжелых реакций на прививку «Спутником V»

В Северной столице, согласно информации оперативной сводки Смольного, не зарегистрировано тяжелых реакций на отечественную вакцину «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 4 января в Санкт-Петербурге прививки от коронавируса сделали 6 066 человек. Напомним, что во второй половине декабря в город на Неве поставили 15 тысяч доз «Спутника V», разработанного специалистами научного центра имени Гамалеи.

Кроме того, в Петербурге открылось собственное производство препарата, на открытии которого присутствовали губернатор Александр Беглов и премьер-министр Михаил Мишустин. Также в Северной столице работают 70 пунктов вакцинации. Записаться на процедуру может любой желающий, позвонив в районную поликлинику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти ЮАР ведут преервгооры с Россией по поводу поставки вакцины «Спутник V».