Путин поручил рассмотреть вопрос по сертификатам о вакцинации от коронавируса

Путин поручил рассмотреть вопрос по сертификатам о вакцинации от коронавируса
Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Российское правительство рассмотрит вопрос о сертификатах для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Также требуется разработать вопрос международного признания данных сертификатов в целях осуществления гражданам выезда из России.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поручил представить доклад по данному вопросу до 20 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. О запуске нового функционала рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

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