Драка мигрантов на Арцеуловской закончилась ножевым ранением

Вечером 1 января в Приморском районе Петербурга 26-летний уроженец Узбекистана попал в больницу с ножевым ранением в области шеи.

По предварительной информации, ранение было получено во время драки на балконе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в доме 23 корпус 1 по Арцеуловской аллее. Его состояние оценивается как тяжелое. По подозрению задержан его соотечественник и сосед — 31-летний мужчина.

В ходе ссоры подозреваемый ударил мужчину ножом в шею, после чего скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.