В Португалии женщина скончалась после вакцинации препаратом Pfizer

В Португалии женщина скончалась после вакцинации препаратом Pfizer
Смерть наступила через несколько суток. Фото: pixabay

Медработница в Португалии скончалась спустя двое суток после вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer.

Как сообщает газета Daily Mail, женщина прошла вакцинацию 30 декабря, после этого она не испытывала никаких побочных эффектов. Однако 1 января медработница скончалась.

«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», – заявил отец умершей.

Кроме этого, в Португальском институте онкологии добавили, где работала женщина заявили, что жалоб от скончавшейся не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что египетские врачи выявили необычный симптом коронавируса. К врачам обратился 64-летний житель Египта, который жаловался на непреходящую икоту. При этом в остальном с самочувствием у мужчины все было в порядке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
pfizer борьба с коронавирусом вакцинация Португалия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Синопской водитель KIA протаранил несколько припаркованных автомобилей
Сборная России по хоккею сыграет с Канадой на МЧМ-2021 5 января
В Португалии женщина скончалась после вакцинации препаратом Pfizer
Безобидные кожные покраснения могут быть признаком рака
Аномальные морозы и тепло ожидают россиян в первую неделю Нового года
«Лыжные стрелы» в Петербурге начнут ходить с 17 января
Названы главные мировые риски 2021 года
Microsoft основательно изменит дизайн системы Windows