В Португалии женщина скончалась после вакцинации препаратом Pfizer

Медработница в Португалии скончалась спустя двое суток после вакцинации от коронавирусной инфекции Pfizer.

Как сообщает газета Daily Mail, женщина прошла вакцинацию 30 декабря, после этого она не испытывала никаких побочных эффектов. Однако 1 января медработница скончалась.

«Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», – заявил отец умершей.

Кроме этого, в Португальском институте онкологии добавили, где работала женщина заявили, что жалоб от скончавшейся не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что египетские врачи выявили необычный симптом коронавируса. К врачам обратился 64-летний житель Египта, который жаловался на непреходящую икоту. При этом в остальном с самочувствием у мужчины все было в порядке.