В России рост наличных побил рекорд за 10 лет в пандемию

Речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. Фото: pixabay

Речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. Фото: pixabay

В России объем наличных за 2020 год может впервые превысить 13 трлн рублей. За 11 месяцев прошлого года сумма увеличилась на 2,3 трлн рублей. Это на 21,7% больше, чем на 1 января 2020 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные представителя Центробанка России, такой рост можно полностью отнести к эффекту пандемии коронавируса.

В итоге, за 2020 год приток может составить 2,5-2,8 трлн рублей. Более точная информация появится от Центробанка в середине января текущего года. В процентном соотношении рост составит – 24,5-25%.

Отметим, что увеличение объема наличных более чем в 20% не наблюдалось в стране с 2010 года. Тогда приток составил 1,16 трлн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы главные мировые риски 2021 года. По мнению экспертов, вакцинация может привести к проблемам в обществе, – резкое разделение богатых и бедных, что вызовет массовые беспорядки во многих странах.