Каждый девятый россиянин боится, что 2021 год будет хуже 2020 года

Больше всего граждане боятся остаться без работы. Фото: pixabay

Больше всего граждане боятся остаться без работы. Фото: pixabay

Каждый девятый житель России (11%) испытывает страх перед 2021 годом.

Россияне опасаются, что наступивший год будет хуже 2020 года.

Согласно исследованию онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, среди опрошенных об образовании детей беспокоятся 7% граждан. При этом 6% опасается продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений. По 5% респондентов боятся одиночества и обвала рубля, а 4% больше всего беспокоят закрытые границы.

Но больше всего граждане боятся остаться без работы. Согласно опросу, 33% респондентов боятся потерять имеющуюся или не найти новую работу, 27% не хотят безденежья, а 17% беспокоятся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов из-за 2021 года 22% россиян. В основном это люди до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц (27%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус внес в жизнь россиян не только новые привычки, но и новые страхи. Большинство жителей страны боятся потерять работу в период пандемии. За это проголосовали 37%. Согласно данным опроса «Социальное самочувствие россиян» более трети граждан боятся оказаться без работы во время коронавируса – 37%.