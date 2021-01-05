В России более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Во время новогодних каникул статистика заболеваемости показывает заметные улучшения. Однако неизвестно, как будут развиваться события по завершению праздничных выходных. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Во время новогодних каникул статистика заболеваемости показывает заметные улучшения. Однако неизвестно, как будут развиваться события по завершению праздничных выходных. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Согласно данным оперативного штаба на утро 5 января, в России за сутки подхватили новую коронавирусную инфекцию 24 246 человек.

Нарастающим итогом количество жителей России, столкнувшихся с COVID-19, выросло до 3 284 384 человек. Кроме того, за последние сутки коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 518 человек. Отметим, что с начала ведения статистики жертвами инфекции стали 59 506 пациентов.

Процесс выздоровления, к счастью, также идет активно: за минувшие сутки из медучреждений по выздоровлению выписали 22 632 человека. С момента пандемии, таким образом, число победивших коронавирус пациентов увеличилось до 2 662 668 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые за несколько недель суточное количество новых случаев заражения оказалось меньше 3,7 тысяч человек. За сутки коронавирус выявили у 3 649 пациентов.