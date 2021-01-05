«Это Красная Машина?». В Сети раскритиковали сборную России после поражения в полуфинале МЧМ

На сборную России обрушился шквал критики после поражения от канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале молодежного чемпионата мира с разгромным счетом. Матч прошел в Эдмонтоне (Канада) и завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Канады. Это поражение лишило команду шансов побороться за золотые медали турнира.

Соцсети пестрят гневными комментариями в адрес сборной России:

— «Позор явный! Начиная от тренера! Одна хорошая игра с США и все. С Австрий не пойми, что! С Чехией тоже добрый вечер. С Канадой просто нет слов! Это Красная Машина?? Уберите это название с этих сборных! Позорят великое прошлое нашего хоккея!», — возмущается Александр Лактионов. — «Наши без вратаря играли?» – спрашивает болельщица с ником aleks.krasnogorova. — «Верните Брагина», — пишут пользователи Сети . — «Хорошо, что не смотрел этот позор», — написал пользователь с ником denisvladik. — «Нет состава, нет звезд, нет работы тренера. Есть система, уничтожающая наш хоккей. Брагин знал всех перспективных ребят, вел кропотливую работу, имеет чутье на таланты. И это все загубили», — высказался один из болельщиков. — «Одна из проблем — блатные дети. Кто занимается без блата, на одном трудолюбии в молодежку своего клуба не попадешь, про сборную вообще молчу. Вот отсюда и все проблемы», — считает болельщик сборной. Очень печально. И тем не менее с нетерпением ждём парни от вас Бронзу,- пишет фанатка. -«Да что, говорить, Канада намного нас превосходит по скорости, по резкости. Нам ещё надо много работать, чтобы с ними сражаться, к сожалению», — комментируют болельщики.

Соперником сборной России в матче за третье место станет команда Финляндии, которая во втором полуфинале уступила США (3:4).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.