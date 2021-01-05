Путин заявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Путин заявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Путин заявил, что фонд получит название "Круг добра". Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 января, заявил о создании фонда помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями.

Капитал фонда будет складываться из налоговых отчислений физических лиц, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. По словам Путина, проект указа о создании фонда «лежит на столе» у президента. Рассчитывать на помощь фонда смогут малыши с редкими, тяжелыми и угрожающими жизни хроническими заболеваниями, передает «Интерфакс».

Как рассказал российский лидер, фонд получит название «Круг добра». Когда состоится официальное учреждение государственной благотворительной организации, пока неясно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 5 января, Владимир Путин провел первое рабочее совещание в новом году. Заседание состоялось в формате онлайн-конференции ввиду пандемии коронавируса.

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