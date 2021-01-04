Путин проведет первое совещание в новом году 5 января

Путин проведет первое совещание в новом году 5 января
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Стала известна дата первого совещания президента России Владимира Путина в новом году. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. На данный момент детали совещания и его тема не раскрываются. Однако известна дата, – 5 января.

Отмечается, что мероприятие пройдет по видеосвязи из-за коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Владимир Путин может посетить один из регионов страны на Рождество. Место посещения также на данный момент остается загадкой. Как сообщают в Кремле, общественность будет проинформирована о мероприятиях с участием президента своевременно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кремле прокомментировали слухи о планах Путина на Рождество.

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