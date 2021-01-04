В Кремле прокомментировали слухи о планах Путина на Рождество

В Кремле сообщат, где именно президент России Владимир Путин встретит Рождество. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом стало известно сегодня, 4 января. Как сообщили «РИА Новости», представитель Кремля отметил, что как только станет известно о планах Путина, новость об этом поступит своевременно,

До этого в соцсетях появилась информация, согласно которой президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогоднее обращение Путина стало популярнее Зеленского на Украине.