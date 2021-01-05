СКА проиграл в первом матче года

Петербургский клуб потерпел поражение в овертайме.

Петербургский СКА 5 января встретился на льду с минским «Динамо». Матч для команды был первым в 2021 году и завершился поражением. Встреча окончилась со счетом 4:3.

В СКА отличились Линден Вей и Антон Бурдасов, оформивший дубль, а в команде соперников авторами заброшенных шайб стали Зак Митчелл, Павел Варфоломеев и Шэйн Принс.

Напоминаем, что это второе поражение подопечных Валерия Брагина. В следующий раз СКА выйдет на лед 7 января, хоккеистам предстоит сразиться с ярославским «Локомотивом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы команды, с которыми «Зенит» сыграет на зимнем сборе в Дубае. В ближайшее время состоится два матча.