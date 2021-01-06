Врач рассказал, что нельзя есть при потере вкуса из-за коронавирусной инфекции

По словам врача, некоторые пациенты используют спирт, аджику, горчицу и перец во время лечения. Фото: pixabay.com

По словам врача, некоторые пациенты используют спирт, аджику, горчицу и перец во время лечения. Фото: pixabay.com

В случае потери вкуса при COVID-19 не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Об этом рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Некоторые переболевшие пациенты пытаются действовать по принципу «клин клином вышибают» и кладут острые приправы на язык. По словам специалиста, такой метод лишь раздражает слизистую оболочку.

Как сообщил РБК, Зайцев рекомендовал перейти на щадящую диету и отказаться от острой пищи. Определенную помощь также могут оказать препараты против отёка, считает он.

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