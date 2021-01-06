Сборная России по хоккею впервые в истории проиграла матч за «бронзу»

В матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России проиграла команде Финляндии.

Матч прошел в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плейс» и завершился со счетом 4:1 в пользу сборной Финляндии.

В составе финской команды шайбы забросили Микко Петман, Юусо Парссинен и Антон Лунделл, оформивший дубль. В составе сборной России единственную шайбу забросил Илья Сафонов.

Это первое в истории сборной поражение в молодежном чемпионате мира в матче за третье место (ранее восемь побед). Без медалей сборная России осталась впервые с 2018 года и второй раз за десять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.