Джигурда намерен доказать непричастность Ефремова к смертельному ДТП

Актер Никита Джигурда рассказал, что намерен добиться освобождения из тюрьмы актера Михаила Ефремова.

По его словам, сейчас он ведет подготовку к этому процессу. Джигурда подчеркнул, что уверен в невиновности артиста, сообщает «Собеседник».

«Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулем в тот роковой вечер, когда погиб Сергей Захаров», — сказал он.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. После долгого и скандального судебного процесса Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве продолжаются судебные разбирательства по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Поведение актера прокомментировал политолог Евегний Сатановский.