Названы автомобили, которые туристы берут напрокат чаще всего

Плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тыс. рублей. Фото: pixabay

Плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тыс. рублей. Фото: pixabay

Названы марки автомобилей, которые туристы в прошлом году брали в аренду чаще всего.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, в каких городах и какие автомобили чаще всего брали в прокат.

В зарубежных поездках (пока границы были открыты) такая услуга у туристов из РФ была наиболее востребована в Италии, Испании, Германии и Турции, сообщает OneTwoTrip.

Средний срок аренды составил семь дней, что на один день меньше, чем годом ранее. Плата за год возросла с 2,7 до 2,9 тыс. рублей.

Наибольшим спросом у путешествующих пользовались автомобили Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Kia. Годом ранее в списке самых востребованных машины вместо Renault и Kia были Ford и Nissan.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе, другую.