Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Теперь в стране смогут пользовать препарат «Спутник V».

Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», основываясь на российских данных клинических исследований. Процедуру осуществили в ускоренном режиме. Об этом сообщили в РФПИ, пишет РИА Новости.

В стране отметили, что рассчитывают на эффективность препарата и на спасение множества жизней. В РФПИ надеются, что сотрудничать с Россией захотят другие страны в Латинской Америке и по всему миру уже в ближайшее время. Напоминаем, что до этого стало известно о регистрации вакцины в Аргентине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии рассказали об условии для производства российской вакцины от коронавируса. В стране отметили, что пока это невозможно.

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