Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Теперь в стране смогут пользовать препарат «Спутник V».

Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», основываясь на российских данных клинических исследований. Процедуру осуществили в ускоренном режиме. Об этом сообщили в РФПИ, пишет РИА Новости.

В стране отметили, что рассчитывают на эффективность препарата и на спасение множества жизней. В РФПИ надеются, что сотрудничать с Россией захотят другие страны в Латинской Америке и по всему миру уже в ближайшее время. Напоминаем, что до этого стало известно о регистрации вакцины в Аргентине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии рассказали об условии для производства российской вакцины от коронавируса. В стране отметили, что пока это невозможно.