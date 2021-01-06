Ученые назвали людей, которые больше остальных склонны к алкоголизму

Ученые назвали людей, которые больше остальных склонны к алкоголизму
Алкоголь приносит всем разное удовольствие. Фото: pixabay.com

Те, кто получает наибольшее удовольствие от алкоголя, склонны к его частому употреблению.

Ученые из Чикагского университета выяснили, у кого высок шанс стать алкоголиком. В ходе исследования эксперты наблюдали за сотнями молодых людей, которые выпивали на протяжении десяти лет. Специалисты фиксировали их отношение к спиртному и состоянию алкогольного опьянения.

Выяснилось, что те, кто получал от алкоголя больше всего удовольствия, имели все шансы стать алкоголиками. Те, кто не отличался высокой чувствительностью к приятным эффектам алкоголя, не сталкивались с такой проблемой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургского подростка госпитализировали c сильным отравлением после алкогольного застолья.

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