Ученые назвали людей, которые больше остальных склонны к алкоголизму

Те, кто получает наибольшее удовольствие от алкоголя, склонны к его частому употреблению.

Ученые из Чикагского университета выяснили, у кого высок шанс стать алкоголиком. В ходе исследования эксперты наблюдали за сотнями молодых людей, которые выпивали на протяжении десяти лет. Специалисты фиксировали их отношение к спиртному и состоянию алкогольного опьянения.

Выяснилось, что те, кто получал от алкоголя больше всего удовольствия, имели все шансы стать алкоголиками. Те, кто не отличался высокой чувствительностью к приятным эффектам алкоголя, не сталкивались с такой проблемой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургского подростка госпитализировали c сильным отравлением после алкогольного застолья.