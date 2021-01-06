В Петербурге ребенок на «ватрушке» врезался в бетонную стену

Трехлетнего мальчика госпитализировали, в каком состоянии – не уточняется.

В Санкт-Петербурге во время катаний пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Все случилось на Ольгинском водоеме. Там маленький мальчик катался на «ватрушке» и в какой-то момент влетел на большой скорости в бетонную стену пирса.

После этого ребенок потерял сознание. Мама мальчика, приглядывавшая за ним, вызвала медиков, а те сообщили об инциденте полицейским. Не уточняется, в каком состоянии находится ребенок и насколько серьезные последствия происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга появилась гигантская горка с ватрушками. По словам организаторов, на монтаж горки ушло 160 часов. Она состоит из 2 тыс. 500 деревянных брусьев, 20 тонн «железа» в основе несущей конструкции и 9 тыс. 800 ячеек всесезонного покрытия катального желоба.