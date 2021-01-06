Лоза раскритиковал шутки Петросяна

Он заявил, что на телевидении можно наблюдать за деградацией юмора.

Певец Юрий Лоза прокомментировал новогодние юмористические шоу, в том числе выступление Евгения Петросян. Об этом пишет РИА Новости. Артист считает, что на телевидении наблюдается деградация юмора. Он придумал для увиденного название – «смехояма».

Лоза убежден, что артисты все время возвращаются к избитым темам и пытаются «выжать воду из камня».

«Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета»,

— написал Лоза на Facebook.

Певцу было неловко смотреть на выступления юмористов – он посочувствовал и телезрителям, и создателям шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак жестко высмеяла молодую жену Петросяна. Телеведущая прокомментировала шутки супруги юмориста.