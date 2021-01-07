Россельхознадзор ввел в Петербурге проверочный онлайн-лист для предпринимателей

Россельхознадзор ввел проверочный онлайн-лист, благодаря которому организации смогут самостоятельно проверять свою работу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, ведомство обновило онлайн-сервис по самостоятельной оценке соответствия обязательным требованиям в сфере государственного земельного надзора. Теперь доступны проверочные листы, с помощью которых юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут еще до начала проведения плановой проверки узнать, насколько хорошо они соблюдают требования, ответив на контрольные вопросы.

По результатам плановой проверки заполненный список контрольных вопросов прикладывается к акту проверки.

Помимо этого, в новой версии сервиса доступна информация о штрафах за нарушения земельного законодательства, а также об обязанности по возмещению вреда, причиненного почвам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году система «Меркурий» помогла Россельхознадзору выявить 26 тысяч нарушений.