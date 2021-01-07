Илон Маск стал богатейшим человеком мира

Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Илон Маск. Фото: instagram

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком планеты.

Рост стоимости акций Tesla 7 января позволил предпринимателю обойти основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. По данным агентства Bloomberg, состояние Маска превысило 188 млрд долларов.

Маску принадлежит 20% бумаг производителя электрокаров, а также опционы на акции Tesla на сумму 42 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов. Это произошло из-за ситуации на рынке акций.

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Bloomberg илон маск


 

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