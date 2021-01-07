Солист Rammstein приехал на Рождество в Санкт-Петербург

Солист Rammstein приехал на Рождество в Санкт-Петербург
Тилль Линдеманн на багажной ленте. Фото: instagram

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн решил отметить Рождество в Петербурге.

Вечером в четверг, 7 января, музыканта заметили на Московском вокзале. Лидер легендарной рок-группы встретили на выходе из «Сапсана», после чего он с сопровождающими покинул вокзал.

Как сообщил 78.ru, Линдеманн должен был приехать в Северную столицу еще днем, однако проспал, из-за чего перенес поездку на вечер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне предпочитают работать под песни Rammstein. В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

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