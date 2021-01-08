Отказы выйти замуж за родственника в Турции закончился изнасилованием и убийством пары

Жительница Турции отказалась вступать в законный брак со своим двоюродным братом и сбежала вместе со своим возлюбленным. Семья девушки не смогла этого оставить просто так.

Как сообщает Daily Mail, родственники не смогли убедить выйти замуж 24-летню девушку из деревни Байрамозу за своего кузена. Она убежала со своим возлюбленным, чтобы избавиться от неприятностей и ненужного ей брака.

Однако семья погибшей не оставила этого просто так. Они пригласили на примирительный ужин пару, когда увидели их в соседнем городе на вечеринке. Девушка и возлюбленный согласились.

В итоге, вечер закончился смертью девушки и ее парня. Предварительно мужчину изнасиловали, а затем уже двоих влюбленных зарезали и закопали из тела.

На данный момент полиция задержала семью. Они признались в содеянном и рассказали, где спрятали тела. Под арестом оказались отец женщины, ее брат, двоюродный брат и еще двое родственников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика.