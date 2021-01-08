Врач перечислил противопоказания для массажа

За массажем всегда лучше обращаться к профессиональному врачу, а не механическим гаджетам. Фото: pixabay

За массажем всегда лучше обращаться к профессиональному врачу, а не механическим гаджетам. Фото: pixabay

Мануальный терапевт и рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что лечебный массаж имеет ряд ограничений, поэтому перед началом курса обязательна консультация специалиста.

В первую очередь, стоит отказаться от массажа при воспалительных процессах и респираторных заболеваниях, таких как грипп или ОРВИ. Фурункулы, карбункулы и другие болезни кожи также являются противопоказанием, как и онкология. Массаж может быть опасен при хронической ишемической болезни сердца в стадии декомпенсации, когда пациенту прописывается большое количество лекарств, регулирующих ритм сокращения сердечной мышцы.

Врач подчеркнул, что при отсутствии противопоказаний профессиональный лечебный массаж не может привести к негативным побочным эффектам, однако может продлить здоровье и молодость, передает радио Sputnik. А вот с механическими гаджетами, особенно предназначенными для шейно-воротничковой зоны, следует быть осторожнее — неправильный массаж в этом случае может сказаться на свёртываемости крови и привести к повышению давления.

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