Американский ученый рассказал, куда отправляется душа после смерти

Профессор Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест Роберт Поль Ланц описал дальнейший путь человеческой души после смерти физического носителя — мозга и, следовательно, тела.
Ученый уверен, что ад и рай — нереальны, а после смерти душа переходит в параллельные миры. Свою теорию исследователь обосновывает тем, что душа является энергией, вырабатываемой человеком, а значит, после гибели организма, ей необходимо куда-то переместиться. По словам Роберта Ланца, все больше физиков в современном мире признают существование бесконечного количества вселенных.
По мнению теоретика, после смерти наступает возрождение, и переход души в параллельный мир необходим для последующего воскрешения. Несмотря на отсутствие точных доказательств, ученые считают, что микрочастицы, которые могут пребывать в двух состояниях одновременно, доказывают возможность существования в двух точках одновременно, а значит, события могут разворачиваться сразу в нескольких вселенных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, коронавирус имеет признаки хронического заболевания.