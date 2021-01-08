Американский ученый рассказал, куда отправляется душа после смерти

Американский ученый рассказал, куда отправляется душа после смерти
«Всё, что может случиться, происходит в какой-то вселенной. Смерти не существует в этих сценариях, так как все они существуют одновременно, независимо от того, что происходит в любой из них. Чувство «я» – это просто энергия, действующая в мозге. Но энергия никогда не умирает», - заявил Ланц. Фото: pixabay

Профессор Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест Роберт Поль Ланц описал дальнейший путь человеческой души после смерти физического носителя — мозга и, следовательно, тела.

Ученый уверен, что ад и рай — нереальны, а после смерти душа переходит в параллельные миры. Свою теорию исследователь обосновывает тем, что душа является энергией, вырабатываемой человеком, а значит, после гибели организма, ей необходимо куда-то переместиться. По словам Роберта Ланца, все больше физиков в современном мире признают существование бесконечного количества вселенных.

По мнению теоретика, после смерти наступает возрождение, и переход души в параллельный мир необходим для последующего воскрешения. Несмотря на отсутствие точных доказательств, ученые считают, что микрочастицы, которые могут пребывать в двух состояниях одновременно, доказывают возможность существования в двух точках одновременно, а значит, события могут разворачиваться сразу в нескольких вселенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, коронавирус имеет признаки хронического заболевания.

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