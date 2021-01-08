Американский ученый рассказал, куда отправляется душа после смерти

«Всё, что может случиться, происходит в какой-то вселенной. Смерти не существует в этих сценариях, так как все они существуют одновременно, независимо от того, что происходит в любой из них. Чувство «я» – это просто энергия, действующая в мозге. Но энергия никогда не умирает», - заявил Ланц. Фото: pixabay