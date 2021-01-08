Два препарата могут спасти жизнь пациенту с тяжелой формой COVID-19

Исследования ученых показали, что препараты для лечения ревматоидного артрита могут снизить относительный риск смерти «тяжелых» пациентов с коронавирусом.

Лекарствами от артрита можно снизить смертность больных с тяжелой формой ковида на 24%, передает издание The Guardian. Национальная служба здравоохранения (NHS) начала использовать тоцилизумаб для лечения коронавирусных больных. Результаты исследования, в котором участвовали 800 пациентов, подтвердили, что препарат приносит пользу.

Аналогичные результаты показал препарат сарилумаб, который также способен сократить время, которое больные проводят в отделении интенсивной терапии.

Факт того, что применение лекарств от артрита снижает риск смерти, доказали результаты исследования почти 800 пациентов из шести стран. Более того, принимающие такие лекарства пациенты выздоравливали примерно на 7-10 быстрее тех, кто получал стандартный уход.

Ученые подчеркивают, что эти препараты способны помочь только тяжелобольным пациентам. При этом лекарства от артрита стоят от 7500 до 1000 фунтов на пациента (около 75-100 тыс. рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме рассказали, где можно бесплатно получить лекарства от COVID-19.