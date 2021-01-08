В Госдуме рассказали, где можно бесплатно получить лекарства от COVID-19

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян обращаться к главврачам или звонить в колл-центр по вопросам COVID-19 в случае трудностей с получением бесплатных лекарств для лечения коронавируса.

Парламентарий добавил, что лично убедился в штатной работе горячей линии. Он также заявил, что на бесплатные препараты регионам перечислили свыше 5 млрд рублей. На эти средства обеспечить лекарствами должны амбулаторных больных, которые лечатся на дому. Россияне, однако, жалуются, что им не всегда выдают рецепты на получение бесплатных таблеток.

Менделевич объяснил, что в некоторых случаях вопрос заключается в постановке диагноза. Если пациент сомневается в его корректности, то он имеет право обратиться к главврачу медучреждения, в котором наблюдается, а также в региональное отделение Росздравнадзора или Минздрава. Депутат подчеркивает, что даже в случае выдачи рецепта на бесплатные лекарства, за их получением лучше обратиться к волонтерам, нежели самому отправляться в аптеку, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что средство от вшей, как выяснилось на 80% снижает риск госпитализации при заражении COVID-19.