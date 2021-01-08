Власти Украины подтвердили получение заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что компания из Харькова «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр заявил, что вокруг препарата слишком много политики.

Ранее харьковская компания подавала документы на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции. По словам Степанова, далее «Биолек» должна подать регистрационную форму и досье, в котором должна быть четко отображена безопасность этой вакцины. Также досье должно включать результаты первой, второй и третьей фазы клинических испытаний.

«Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», — передает слова Степанова РИА Новости.

Министр добавил, что власти способны обеспечить украинцев вакцинами «ведущих мировых производителей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Украине организуют сбор подписей за российскую вакцину «Спутник V».